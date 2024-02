VIDEO | Küll on alles nõudmised! DJ Khaled palkas turvamehed end jabural põhjusel tassima

Esmaspäeval postitas DJ Khaled endast sotsiaalmeediasse video, kus kaks turvameest kannavad teda esmalt ühest autost teise ja seejärel autost lavale. Turvamehed kannavad teda oma käte vahel ja viivad sinna, kuhu muusik soovib. Põhjus aga, miks täiskasvanud muusik end kanda soovib, on jabur. Nimelt ei soovinud DJ Khaled, et tema Nike’i Jordani tossud ei saaks mustaks enne, kui ta ühe festivali laval esineb.

Khaledi video all on aga mitmeid kommentaare, kus räppari nõudmisi kritiseeritakse. „Äkki kasutaksid sa sandaale ja paneksid oma Jordani tossud jalga alles siis, kui lavale jõuad?“ uuris üks fänn. „See on kõige lollakam asi, mida ma eales näinud olen. Sa oled ära tõusnud,“ kommenteeris teine. „See on jabur, et täiskasvanud mees midagi sellist teeb. Naeruväärne!“ avaldas kolmas.