Uus saade! TV3 alustab enda versiooniga „Reede õhtust“?

„Kolmekas“ on TV3 uus hoogne teleshow, kus läbi huumori võetakse ette teemad, mis eestlastele just praegu korda lähevad. „Kolmeka“ juhid on Star FM hommikuprogrammist tuttavad Grete Kuld, Andres Puusepp ja Jürgen Pärnsalu, kes moodustavad heas mõttes ohjeldamatu trio. Nad ei karda esitada oma külalistele ootamatuid küsimusi ega võtta vastu enneolematuid väljakutseid ja seejuures enda üle naerda.