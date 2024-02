Jennifer Lopez tegi jahmatava paljastuse oma eraelu kohta: lauljanna oli varem vägivaldses suhtes

Täna jõudis Amazon Prime Video platvormi kaudu vaatajate ette dokumentaalfilm „The Greatest Love Story Never Told“, mis jälgib lauljatar Jennifer Lopezi elu ja tegemisi. Värskes linateoses teeb Jennifer aga verdtarretava avalduse oma eraelu kohta - ta oli ühes oma varasemas suhtes lähisuhtevägivalla ohver.

„Ma ei olnud kunagi suhtes, kus ma sain peksa, aga mind on kindlasti väärkoheldud, löödud ja veel paari ebameeldivat asja tehtud. Karm. Lugupidamatu,“ räägib muusik oma dokumentaalfilmis.

Varem on Jennifer abielus olnud nii näitleja Ojani Noa, tantsija Cris Juddi ja laulja Marc Anthonyga. Pikaajalisemad suhted on tal olnud ka räppari P Diddy ja kunagise pesapallimängija Alex Rodrigueziga. Linateoses ei avalda aga Jennifer, kes oli see partner, kes teda väärkohtles, vahendab The Sun.

„Mu elus oli nii palju inimesi, kes ütlesid, et armastavad mind ja siis ei teinud asju, mis oleksid kooskõlas armastusega,“ ütleb lauljanna filmis veel. „Sa pead põhjas ära käima, jõudma olukorda, mis on nii ebamugav ja valus, et lõpuks ütled: „Ma ei jaksa enam,““ sõnab ta.

Veel võtab Jennifer filmis teemaks selle, et ta on abielus olnud neli korda ja arutleb selle üle, mida teised inimesed seetõttu temast mõtlevad. Ta kommenteerib filmis, et kuigi tema professionaalne elu oli heal järjel, siis õhtuti koju minnes pidi ta oma eraeluliste deemonitega võitlema. „See oli kuradi raske,“ lausub ta filmis oma suhteid kommenteerides.

Linateoses saab sõna ka Jenniferi praegune abikaasa Ben Affleck, kellega lauljanna umbkaudu poolteist aastat tagasi abieluranda sõudis. Ben räägib filmis oma katsumustest alkoholi tarbimisega, mis tema jaoks tõeline väljakutse oli olnud.

Kui vajad tuge, võta ühendust: • ohvriabi kriisitelefon: 116 006 (24/7) või palunabi.ee • lasteabi telefon: 116 111 (24/7) või lasteabi.ee; • tugi vägivallast loobumiseks: 660 6077 (tööpäeviti 10.00–16.00). Hädaolukorras helista häirekeskuse numbril 112. Rohkem infot lähisuhtevägivalla kohta: sotsiaalkindlustusamet.ee