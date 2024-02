Jüri Ratas Ennu Rattal pidutsemisest: ma ei ole abikaasaga viimase kümne aasta jooksul nii palju tantsinud kui täna

Ühel hetkel sattus kaamera ette Jüri Ratas, kellelt Muttika uuris, kas poliitik on Ennu Rattal esimest korda või on ta seal varemgi käinud. „Mitte kunagi, aga ma pean tunnistama, et päris lahe on seda templit saada. Tuleb nagu 20 aasta tagune aeg meelde,“ vastas Jüri rahuloleval ilmel reporterile.

„Ma arvan, et ma vist abikaasaga ei ole viimase kümne aasta jooksul nii palju tantsinud kui täna Terminaatori, Mart Juure ja Koit Toome saatel,“ kirjeldas ta oma peomeeleolu veel. „Ma pean tunnistama, et me hüppasime rohkem nagu Terminaatori saatel. Ja mis siin salata - see on minu generatsioon, see emotsioon, need laulud, mis olid 20-25 aastat tagasi. Ja Terminaatori puhul veel mingi eriline link on see, et nad on välja kasvanud Nõmme gümnaasiumist ja ma olen lõpetanud Nõmme gümnaasiumi,“ avaldas Jüri Ratas telesaates.