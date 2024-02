Üllatav valik! Räppar villemdrillem avaldas, mida ta lava taha soovib

„Krõbinad Cookie Crisp, piim, sour patch’id (hapud kummikommid – toim), Oreo. Mul on üks pudel kanget ja kaks mulli – šampanja peab olema,“ loetleb villemdrillem oma soove.

Zevakini küsimusele „Mis vend oled, kas paned enne siis piima või krõbinad?“ vastas villemdrillem: „Krõbinad ikka. Sa paned teistpidi või?“ küsib räppar naljatledes.

Robin lisab: „See on sama hea, kui paned piima enne tassi ja siis kohvi peale.“ villemdrillemi sõnul krõbinatega selline lähenemine ei töötaks, sest ei tea, kas krõbinad mahuksid kaussi ära.

Andrei avaldab, et tema raideris on tavaliselt kartulisalat. „Mulle meeldib kartulisalat,“ ütleb Zevakin, et pärast keikat on hea kõht täis süüa.

villemdrillem esitleb oma äsjailmunud albumit „väljateenitud“ 2. märtsil Kultuurikatlas. Muusik tõdes, et ega talle endale ei olegi veel kohale jõudnud aasta jooksul kogunenud saavutused: „Liiga palju on liiga kiirelt juhtunud. Üle kõige teevad mul südame soojaks positiivsed fännikirjad, mis on kogunenud juba nii ammustelt kaasaelajatelt kui ka täiesti uutelt fännidelt.“

villemdrillem lisab, et tiimisiseselt oli eos otsustatud, et esitluskontsert ei tule kohe peale albumi avaldamist: „Albumiga tutvumine võtab alati aega. Näiteks kui mulle mõni album väga meeldib, siis kuulan seda mitu kuud, sealsed lemmikud laulud on pidevas muutumises ja igaühega neist tekib mingi eriline side. Ma tahaks, et mu fännid tooks need erilised tunded minu kontserdile, see sünergia minu ja publiku vahel saab olema enneolematu!“ rääkis ta.