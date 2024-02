Aastaid vägivaldse suhte all kannatanud Merle Jääger uuest armastusest: ilmselgelt passib kuskil nurga taga, on ainult vaja välja astuda

Küsimusele, kas uus armastus tuleb, vastab Merle Jääger: „Kus ta pääseb! Ilmselgelt passib kuskil nurga taga, ainult vaja on välja astuda. Andku endast aga märku,“ tuleb vastus kiirelt. Merca muheleb, et tema üksijäämine on vastassoo esindajates juba omajagu elevust tekitanud ja isegi üks noorepõlve peika aktiveerus. „Põnevad ajad!“ ei salga naine, et seadis saadud elukogemusega lati üsna kõrgele.

Merle Jääger tunnistas mullu suvel Kroonikale avameelses pihtimuses, et kannatas 13 aasta pikkuses kooselus endast 15 aastat noorema Imre Toomeoksaga lähisuhtevägivalla all.

„Kindlasti oli selles süüdi alkohol. Inimesed hakkavad alkoholi mõjul imelikult käituma. Alguses ta otseselt kallale ei tulnud, aga... Oli näiteks täis peaga asjade puruks peksmine,“ meenutas Merle toona.

„Imre peksis mu köögimööbli ja kõik nõud segi. Räuskas, karjus, sõimas. Ma ei suuda kokku lugeda, kui mitu telefoni ta mul ära hävitas. Ükskord ostis uue telefoni. Muidu olid pidevad lubadused. Kunagi, kui temaga see jama peale hakkas, küsisin otse, et räägi mulle ära, mis sinuga toimub, kui sul see hoog peale tuleb? Ta vastas, et tal on tunne, et ta on hästi-hästi pisike mingi suure musta asja sees. Välja ta sellest ei saanudki,“ rääkis Merle.

Väljas oli veebruar. Merlel pidi järgmisel päeval olema pildistamine ja teatris peaproov. „Tema kammis end alkost segi ja hakkas täiesti lambi koha pealt räuskama. Tahtsin lihtsalt magama minna. Ütlesin, et aitab, lõpeta. Olin sättinud end juba voodisse, aga ei saanud und, kuna ta lärmas ja karjus. Otsustasin lõpuks, et lähen minema. Oma kodust! Nojah, kõlab väga nõmedalt, aga ma leidsin, et mul on targem lahkuda. Mul õnnestus kuidagi pesu selga saada, selle peale kasukas, taskusse sokutasin telefoni, jalga saapad,“ meenutas Merle.