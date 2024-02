Kellele ema... ja ka tütar. „Prison Break’i“ staar oli armukolmnurgas Miley Cyruse ema ja õega

Nende pulm ületas uudiskünnise pea igas USA väljaandes mitme põhjuse tõttu. Nimelt oli viie lapse ema olnud pool oma elust abielus armastatud kantrimuusiku Billy Ray Cyrusega ehk paljude konservatiivsemate ameeriklaste jaoks oli üllatus, et Tish nii kiirelt edasi liikus. Teiseks puudusid pulmatseremoonialt kaks Tishi lastest – tütar Noah ja poeg Braison. Hakati spekuleerima, miks on pereema ja tema kahe noorima lapse vahelt jooksnud läbi must kass, kuid peamiselt pakuti, et põhjus peitub selles, et lapsed hoiavad lihtsalt oma isa poolele.