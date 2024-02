Kontserdi ärajäämise põhjustasid LP Instagrami ilmunud postitused, kus ta kajastas ühe Vene fänni poolt kingituseks saadud pusa, millel on suur Venemaa lipp üle rinnaosa. Märgiline on see, et antud austaja edastas selle kingi just 24. veebruaril ehk Ukraina sõja alguse teisel aastapäeval.