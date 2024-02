VIDEO | Eepiline meenutus suvest! Wateva liikmed lasid välja möödunud aasta Beach Grindil kõlanud täispika DJ-seti

Wateva liikme esinesid esimest korda Beach Grindil 2018. aastal. „Sama aasta alguses tulime Wateva projektiga välja, kui „My Love 2 U“ release’isime,“ räägivad Kris ja Hugo.

Küsimusele, mille poolest antud sett erines eelnevatest, vastab duo: „Me teadsime, et selle aasta Beach Grind tuleb eriti epic, ja kuulsime, et neid sette plaanitakse ka filmida. Tundsime, et see on hea koht näidata, milleks me oleme suutelised, ja luua midagi värsket ja üllatavat. Me ehitasime nullist täiesti uue sõu selle aasta (eelmise aasta – toim) Beach Grindiks – panime kokku kuskil 50 uut track’i ja nendele ka visuaalid, mis seal taga LED-ekraanil kuvatakse.“

Kris ja Hugo räägivad, et selle Beach Grindi seti puhul alustasid nad seti kokku panemisega juba aprilli lõpus. „Umbes 2,5 kuud tööd läks sinna alla. Esimesed paar nädalat otsid igast august uut muusikat ja salajasi pärleid, mida setti panna, et rahvast üllatada. Siis kulub umbes kuu aega, et nendest lauludest ehitada mash-up’id. Enamik track’e, mida laivis mängime, koosnevad 3–5 loost – need on nii hästi kokku blend’itud, et inimesed ei saa sellest aru tihtipeale, aga kui proovivad shazam’ida, siis avastavad, et sellist laulu ei eksisteerigi ja Spotifys seda sellisel kujul ei ole. See annab setile lisandväärtust, sest mitte kuskilt mujalt neid laule kuulda pole võimalik. Kui kuskil 30–50 mash-up’i on stuudios valmis ehitatud, siis Kris hakkab alles tegelema seti visuaalse poolega.“