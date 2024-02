Mis juhtus Elton Johni jalaga? Staar liigub viimasel ajal ringi ebaloomulikult kohmakalt

76-aastane laulja Elton John käis koos elukaaslase David Furnishi ja sõpradega Londoni restoranis Oswald’s õhtusööki nautimas ning sealt lahkudes oli ta silmnähtavalt valudes. Elton kandis tasakaalustavat jalatsit ning üks meeskonnaliikmetest aitas teda trepist alla astumisega, enne kui ta punasesse Bentleysse istus, et koju suunduda.

Veebruarikuu alguses liikus Elton ringi kepiga - teda nähti tuttava poliitiku Derek Draperi matustel, mis annab alust arvata, et mees läbis operatsiooni, temaga juhtus õnnetus või ta pole endiselt täielikult vanadest vigastustest taastunud, vahendab Daily Mail. Elton ise ega tema esindaja ei ole veel meediale täpsustavaid kommentaare jaganud.

Ka möödunud suve lõpus levisid kuuldused, et Elton olevat enda Prantsusmaal asuvas villas kukkunud, kuna staar sattus sealsesse haiglasse. Pole selge, mistõttu Elton tookord kukkus, kuid ilmselt oli juhtum piisavalt tõsine, kuna muusik vajas arstiabi.

„Suve lõpus kukkusin kohmakalt kõvale pinnale ning sellest ajast alates olen tundnud suurt valu ja ebamugavustunnet puusas,“ märkis ta toona. „Vaatamata intensiivsele füsioteraapiale ja eriarstiabile on valu jätkuvalt süvenenud ning põhjustab liikumisraskusi.“

„Mulle on soovitatud teha operatsioon niipea kui võimalik, et taastada vorm täielikult ja veenduda, et ei tekiks pikaajalisi tüsistusi,“ lisas muusik.