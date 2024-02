Kõva bänger! Eesti Laulu üheks favoriidiks tituleeritud Cecilia avaldas uue singli

Soovid vastuseid kõige põletavamatele küsimustele, mis Cecilia käest küsitud on? Need vastused on Cecilia peitnud oma uude singlisse kuulajale leidmiseks. Lugu saab kuulata siit:

„Rääkisin sõbraga juttu ning meie vestluse tulemuseks oli arusaam, et ma olen ’’delusional’’. Nagu ikka ei jäänud mul muud üle, kui sellest laul teha. Isegi mõtlesin, et see lugu jääb ainult minu kõrvadele, kuid ei saa ju inimestele veel uuesti FOMO tekitada. DELULU on hullumeelne ja naljakas - nagu mina“ tutvustab Cecilia oma uut singlit.

„DELULU“ on valminud Cecilia ja produtsent Sander Sadama koostööna. Tegemist ei ole esimese looga, mis nad koos on kirjutanud ja see kindlasti ei jää ka viimaseks!

May your delulu become trululu!