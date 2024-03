Kroonika peatoimetaja aastapäeva vastuvõtust: oleme taas alguses tagasi – presidendi kätlemise ülekanne oli üks suur segapuder

Nii nad hävitasidki meie aasta tähtpeo – Eesti sünnipäeva piduliku tähistamise, mis oleks ühtviisi nauditav nii presidendi palge ette kutsutuile kui ka televaatajaile. Mitte ükski praeguse presidendi kantselei tehtud muudatustest ei teinud paremaks pidu ega teleülekannet, rääkimata hilisematest meediakajastustest. Iga-aastane meeleolu loomine, kus näidatakse külaliste saabumist peomajja otsepildis veebikanalites, oli seekord keelatud. Pole teil vaja jäädvustada, kuidas keegi saabub! See häirib külalisi! Vastupidi – punasel vaibal pildi tegemine loob meeleolu ka külalistele. See on ju meie oma Oscari-gala, kus kõik osalejad teavad, et Eesti rahvale olulist pidu kannab üle Eesti Televisioon ja kajastavad meediaväljaanded.