Skandaal müüb! Eurovisioni suurfavoriidiks on tõusnud Balkani riik, mis pole kunagi võistlust võitnud

Kui paari nädala eest saime teatada, et maailma suurimal lauluvõistlusel on favoriidiks tõusnud alles üle-eelmisel aastal võidu saanud Ukraina, siis nüüd on neid esindavate alyona alyona & Jerry Heil ainuvalitsemine hakanud tugevalt kõikuma. Nende võiduprotsendiks on hetke märgitud Eurovision Worldi poolt koostatud koondtabelis 15%