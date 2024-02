Kuhu on kadunud printsess Kate? Fännide humoorikad teooriad spekuleerivad nii pepuopi, Charlesile neeru annetamise kui ka kehva soengulõikuse üle

Kuninglike fännide hinnangul on aga tegemist tavapäratu olukorraga. Nende hinnangul on kummaline, et palee pole teinud ühtegi ametlikku teadannet Kate’i tervise kohta. Samuti on imelik, et printsessi pole nähtud avalikus kohas juba tükk aega. Kuigi printsess võibki olla kodusel ravil, nautida väljateenitud privaatsust ja taastuda operatsioonist perekonna keskel, ei ole see netirahvast tagasi hoidnud. Pöörased teooriad Kate’i kohta on hakanud levima peamiselt X-is. Osad neist on humoorikad, teised aga parajalt hullumeelsed.