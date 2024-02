Suur tagasilöök! Prints Harry kaotas isiklike turvameetmete vähendamisega seotud kohtuvaidluse

Nüüdseks on turvameetmete kohtuasi Harry ja Briti valitsuse vahel leidnud lõpu ning prints Harry esitatud hagi valitsuse vastu, vaidlustamaks alama astme kohtuotsust, ei osutunud edukaks. Kuigi printsi advokaadid nentisid, et Harryt on koheldud ebaausalt, tahtes tema turvameetmeid vähendada, siis kohus nii ei leidnud, vahendab The Guardian.