FOTOD | Räppar Arop tähistas sünnipäeva ja esitles uut singlit: vaata, kes olid peole kutsutud!

„Aamen“ sündis algselt Aropi kultusalbumi „P.O.E.G.“ jaoks, ent viimasel hetkel otsustati see lugude nimistust välja jätta. Kaheksa aastat hiljem on lugu lõpuks kuulajate ees. „See on ilmselt minu vanim seni avaldamata lugu, mida on lihvitud ikka aastaid,“ ütleb Arop. „Aamenile“ on pika valmimisaja jooksul käe külge pannud mitmed hinnatud produtsendid, kelle seas Kaspar372, Markus Palo, Karl Killing ja Lone Betro.

Värske pala kulgeb läbi konfliktide kolme etapi: egoism, enesehaletsus ja vabanemine. Arop suunab „Aameniga“ oma kuulajaid õnnelikuma ja tervema eluni. Ta soovitab inimestel lugeda märke ja näha elus asju, mis oleks pidanud ehk varem juhtuma. „Maailmas on palju vanapaare, kes ei peaks tegelikult koos olema, aga nüüd on juba hilja ja nendega on ka aamen, sest nad on liiga vanad, et midagi muud teha,“ seletab ta. „Me elame koos ja sureme üksi. Kas sa tõesti tahad, et see asi kestaks nii kaua, et sa oled vana inimene ja kahetsed oma elu?“