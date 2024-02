Norrakad on mures: Malaisias puhanud 87-aastane kuningas Harald vajas ootamatult haiglaravi

Kuningas Harald viibiv parasjagu puhkusel Malaisias, kui vajas ootamatult haiglaravi. Väidetavalt on monarhil nakkus ning seetõttu ta haiglasse viidi.

Norra kuningakoda teatas kuninga haiglasse viimisest eile. „Tema Majesteet on Malaisias puhkuse ajal haigeks jäänud ja viibib seal nakkusega haiglas. Kuninga tervise eest hoolitsevad nii Malaisia kui ka Norra meditsiinitöötajad,“ seisis kuningakoja napisõnalises teates.

Juba varem teatati, et seni, kuni kuningas välismaal erareisil on, asendab teda ametlikes ülesannetes kroonprints Haakon. Ka varem on Harald eelistanud kõrges vanuses oma sünnipäeva kandis soojale maale lennata. Näiteks tähistas ta oma 80. sünnipäeva Lõuna-Aafrikas. Viis aastat hiljem, Haraldi 85. sünnipäeval, reisis kogu pere Mauritiusele, vahendab Iltalehti.