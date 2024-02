Võttis uue nime! Carmen Electra muutis ametlikult oma sünninime

Electra andis nimemuutuse taotluse sisse 2023. aasta 29. detsembril, soovides uut aastat alustada värske energiaga. Kohtudokumentidest selgub, et selle nädala teisipäeval rahuldas kohus näitlejatari taotluse, muutes tema nime Carmen Electraks, mis oli tema „Rannavalve“ telekarakteri nimi, vahendab New York Post.

2014. aastal rääkis Electra The The Yo Show’s, kuidas muusik Prince talle juba aastakümneid tagasi Electra nimeks pani. „Ma osalesin proovis, kus Prince tüdrukutegruppi kokku pani, ja lõpuks sõlmis ta mind oma plaadifirma Paisley Park alla,“ meenutas naine. „Pärast seda, kui ma talle proovis tantsisin, ütles ta: „Sa näed välja nagu Electra. See peaks olema sinu nimi.““

„Alguses ma arvasin, et see kõlab nagu superkangelase nimi - mida see ka tegelikult ongi - ning ma kõhklesin, kuid ajapikku hakkas see mulle meeldima,“ lisas staar.

Aastal 2022 liitus oma aja seksisümbol veebilehega OnlyFans ja hakkas seal sisu looma, et saada „loominguline kontroll selle üle, mida iganes ta teha tahab“. Electra lisas, et üllataval kombel tahavad tellijad just enim pilte tema jalalabadest saada, mida ta neile rõõmuga edastab. „Seal on lihtsalt metsik kinnisidee jalalabadest,“ muigas ta.