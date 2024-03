Rõõmustav uudis! Kroonika toimetusega liituvad Sky ja TV3 portaalide endised peatoimetajad

„Kroonika õitseb ja areneb. Kahe tähelepanuväärse ajakirjaniku lisandumine toimetusse annab nii Kroonika ajakirjale kui ka veebile tublisti vunki juurde,“ rõõmustab väljaande peatoimetaja Ingrid Veidenberg.

TV3 endine veebijuht ja sama telekanali podcasti „Rambivalgus“ endine tegija Kerli Kivistu on meelelahutusmaastikul tõestanud end tugeva professionaalina, kes märkab uudiseid ja ei karda küsida. Kerli peamine rõhk läheb ajakirja lugude kirjutamisele, ent temast saab ka Kroonika podcasti uus saatejuht. Delfi Tasku üks populaarsemaid taskuringhäälinguid on Kroonika podcast, mida juhtis veebruari lõpuni moeblogi Stellaarium tegija Stella K. Wadowsky. Kerli tulekuga läbib podcast uuenduse ja kannab edaspidi nime „Tähetund“. Podcasti on kutsutud vaid kõige-kõigemad, meelelahutuse koorekiht, lubab uus saatejuht.

Kerli Kivistu sõnul sai meelelahutusmaailm talle TV3s töötades vägagi tuttavaks ja mida aeg edasi, seda rohkem on ta hakanud end selles maailmas mugavamalt tundma. „Kuna minu jaoks algas aasta muutustega, pidin tegema valiku, kuidas edasi ja nii otsustasin liituda just Kroonika meeskonnaga. See tundus asjade loomulik käik, sest töö meelelahutusvaldkonnas pakub alati põnevust. Loodan tuua lugejateni huvitavaid intervjuusid ja käsitleda teemasid, mis muudavad argipäeva värvikamaks, inspireerivamaks ja lustakamaks,“ sõnab Kivistu.