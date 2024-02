Vapustav! Mart Sanderi film tõi Ameerika Ühendriikide filmifestivalilt publiku lemmiku tiitli

Filmi saatis nii suur menu, et see kuulutati ka publikupreemia võitjaks. Juba enne esilinastust ilmus USA meedias mitmeid filmi kiitvaid artikleid, milles Sanderi töid võrreldakse näiteks Terry Gilliami fantaasiaeepostega. Festivali juht ja ajaloolise kinopalee Carolina Theatre direktor Jim Carl ütles, et kuigi Sander esitas filmi siis, kui ametlik kandideerimine oli lõppenud, meeldis see talle ja žüriile niivõrd, et see valiti enam kui 650 filmi hulgast festivalile.