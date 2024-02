FOTOD | Kristel Aaslaiust Uudo Sepani! Kodumaa staarid panid enda oskused proovile pokkerifestivali kuulsuste õhtul

Kings of Tallinna pokkerifestival toimub tänavu juba kümnendat korda ning meelitab igal aastal pokkerilaudade taha tuhatkond mängijat. Nii professionaalsetel kui harrastusmängijatel on võimalus osaleda enam kui viiekümnel turniiril. Ka eile õhtul toimunud kuulsuste eriturniirist võttis osa sadu pokkerimängijaid, kuid väga head taset näitasid ka teistelt elualadelt tuntud inimesed. Neist parimana saavutas kõrge viienda koha endine tippkorvpallur Merike Anderson.

Kuulsuste eriturniiril tehti rekordilised 500 sisseostu, mis on poole võrra rohkem möödunud aastast. Turniiri võitis Küprosest pärit pokkerimängija Sinnos Eleftherio.

Parima eestlasena saavutas kolmanda koha Viktor Bilnov. Hea mänguga paistsid silma just sportlastest Eesti kuulsused – lisaks viiendaks tulnud ning 3320 eurot teeninud Andersonile oli tasemel ka 14. kohal lõpetanud kulturist Ott Kiivikas. Nende kõrval jõudis auhinnasaajate sekka ka ansambli Traffic solist Silver Laas.

Esmakordselt üritusel osalenud räppar villemdrillem ja muusik Karl Killing lahkusid pokkerilaua tagant ülevate tunnetega. „Võib-olla täna algas millegi uue teekond. Mäng oli mõnusalt pingeline ja elamust sai täie raha eest. Loodan, et näeme juba järgmisel Kings of Tallinnal,“ muljetas villemdrillem. Karl Killing aga tunneb, et sai ürituselt uue hobi. „Energia laua taga oli väga lahe, tahaks kindlasti veel mängida,“ rääkis ta.