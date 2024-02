KROONIKA PODCAST | Ülle Pohjanheimo selgitab: mis kõik läks presidendi vastuvõtul valesti? Kes panid riietusega täppi?

„Paljud unustavad ära, et tegemist on üritusega, mille kutsele märgitakse „White tie“. Frakki kandva mehe kõrvale ei sobi pükskostüümi kandev naine. Põlvini kleidid sellisele peole kindlasti ei kõlba ja platsmassist ehted võiksid jääda koju,“ räägib moelooja ja etiketi spetsialist Ülle Pohjanheimo, kes toob välja presidendi vastuvõtu suurimad fopaad. Ta rõhutab, et etiketi mõte on inimest suunata, mitte ketis hoida.