Kes siis veel, kui mitte tema! Selgus eelviimane „Maskis laulja“ detektiiv

Armastatud lauljanna, laululooja ja telesaatejuht Eda-Ines Etti on täiesti uue väljakutse eel eriliselt elevil: „Iga päev sellisesse detektiivirolli ei satu ning see väike võimalus, et ehk suudangi pihta saada, kes seal maski all laulab, pakub kõige enam põnevust,“ märgib ta. „Maskis laulja“ varasemale kolmele hooajale on Eda-Ines alati kaasa elanud. „Olen show´d põnevusega jälginud ning lemmikesitustena tooksin välja end Pilve kostüümis peitnud Toomas Uibo ja Jäärana südameid vallutanud Stefani etteasted.“ Lisaks on Eda-Inest vaimustanud kostüümikunstnike töö: „Saate kostüümid ja maskeeritud hääled loovad vägeva koosluse,“ tunnistab ta.