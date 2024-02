Ameerika näitleja ja koomik Richard Lewis suri 76-aastasena

Lewise esindaja Jeff Abraham sõnas oma avalduses, et näitleja suri oma Los Angeleses asuvas kodus.

Koomik teatas möödunud aasta aprillis, et tal on diagnoositud Parkinsoni tõbi ja ta loobub püstijalakomöödia tegemisest.

Lewis sai tuntuks 1980ndatel eelkõige ennast halvustava huumori poolest. Ta mängis populaarses telekomöödias „Curb Your Enthusiasm“ enda poolfiktsioonilist versiooni. Hiljuti tegi ta kaasa sarja 12. hooajas, mis hetkel telekanalis HBO jookseb.

Telekanal sõnas oma avalduses, et nad on Lewise lahkumisest murtud. „Tema koomiline sära, vaimukus ja talent olid võrreldamatud kellegi teisega,“ sõnas nende esindaja Ameerika meediale.

Lewise esindaja jagas ka näitleja abikaasa Joyce Lapinsky avaldust. Lapinsky tänas kõiki armastuse, sõpruse ja toetuse ning sõnas, et soovib praegusel raskel ajal privaatsust, vahendab BBC.

Lewis sündis Brooklynis ja kasvas üles New Jerseys. Ta hakkas omale nime tegema 1970ndatel New Yorki linnas klubides esinedes ja hilisõhtustes telesaadetes esinedes.

Oma näitlejadebüüdi tegi ta 1979. aastal telekanali NBC filmis „Diary of a Young Comic“. Linateos jälgis noore koomiku satiirilist teekonda püüdes Los Angeleses endale nime teha.

Varem on Lewis rääkinud avameelselt oma väljakutsetest sõltuvuste ja depressiooniga ning avaldanud, et ta on kaine olnud aastakümneid.