AJAJOON | Internetihulluse tuules: kuhu on kadunud printsess Kate?

Kõik algas esmaspäeva pärastlõunal, kui selgus, et prints William on viimasel hetkel paleele teatanud, et ta ei saa osaleda oma ristiisa, Kreeka kuninga Konstantínos II mälestusteenistusel. Ametnikud teatasid avalikkusele, et prints puudus „isiklikel põhjustel“, kuid kinnitasid, et jaanuaris operatsioonil käinud printsess Kate’iga on „kõik hästi“.

Netirahvas haaras Williami müstilisest puudumisest kinni ning sellest sai alguse hullus. On neid, kes tunnevad Kate’i kadumise pärast tõsiselt muret, kuid on ka neid, kes on teinud humoorikaid pakkumisi, et printsess on avalikkuse eest kadunud, sest kasvatab tukka välja, on käinud mõnel ekstreemsel iluoperatsioonil või keset ööd Kensingtoni paleest põgenenud. Loomulikult leidub ka neid vandenõuteoreetikuid, kes arvavad täie tõsidusega, et kogu olukorra taga on kuninglik perekond ning sellega üritatakse varjata Kate’i ja Williami lahutust või seda, et Kate’ile jaanuaris tehtud operatsioon ebaõnnestus.