Oma sissekandes tõdeb ta, et polnud varem ilukirurgiaga kokku puutunud, kuid leiab, et kui inimesel on seda vaja, siis on vaja. „Minu ajendiks oli suur kaalulangus, millega ma olen tegelenud juba aastast 2019. Reitel oli üleliigset liiga palju, mis iseenesest tagasi ei tõmbunud. Kes siis ei tahaks kaunis ja enesekindel välja näha näiteks rannas või magamistoas oma kallima kõrval?“ selgitab ta põhjust, mis ajendas teda noa alla minema.