„Teil on igal juhul Grete garantii, et sealt saab.“ Grete Lõbu avaldas koha, kus ta oma abikaasaga kohtus

Lõbu vastas Reikopile, et tema ei ole palju „Ennu Rattal“ käinud. „Siis kui mina ükskord sinna läksin, mul on väga head mälestused „Ennu Rattast“. Seal mina oma tulevase abikaasaga kohtusin. Muidugi sel hetkel ma veel ei teadnud, et ta on mu tulevane abikaasa. Mul on „Ennu Rattast“ ainult positiivsed mälestused. Tasub minna!" meenutas Grete, kes tavaliselt hoiab oma eraelu saladuskatte all.

Grete Lõbu abiellus 2022. aasta märtsis harrastussportlase ja inseneri Mirjo Koiduga. Sama aasta juunis sündis nende perre poeg. Grete lapseootus tuli avalikuks 2021. aasta detsembrikuu esimesel päeval, kui ta otse-eetris sellest vaatajaid teavitas. „Mõni on selline kena rase ning see kõhukene tasapisi tuleb, nii et sa peaaegu ei märkagi. Mul on see lugu, et minul on järgmisel päeval kõht ees,“ naeris ta toona ning tunnistas, et ERRi maja peal oli juba uuritud, et miks tuntud saatejuht nii lohvakaid riideid kannab.