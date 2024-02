Kourtney Kardashiani vitamiiniäri langes kuriteo ohvriks: vargad röövisid miljonite dollarite eest tooteid

Möödunud nädalal sattus Kourtney Kardashiani vitamiiniettevõte Lemme rekkaröövi ohvriks. Olukorraga kursis olevad allikad sõnasid, et rööviti California osariigi lõunaosas San Fernando orus paiknevat logistikakeskust, kus Lemme tooteid ladustatakse ja kust neid laiali saadetakse.

Pole veel teada, kas röövi taga oli üks isik või mitu inimest, kuid teada on see, et röövlid häkkisid sisse hoone turvasüsteemi. Seejärel pääsesid nad võltsitud dokumentide abil hoonesse, vahendab Daily Mail.