Ära maga maha! Maneskini Victoriat näeb aprillis Tallinnas

Victoria olemus lausa kiirgab elujanu, vabadust ja kirge muusika vastu. Uisutamine, rokiriffide bassil mängimine ning pidutsemise nautimine on olnud tema meelistegevusteks juba noorest east peale. Muusika oli vabanduseks, et koolist poppi teha ning nii oli ta mitme bändi liige juba varakult. Victoria mässumeelsus ei vedanud teda alt ning tänaseks on ta ulakused teinud temast professionaalse täiskohaga muusiku.