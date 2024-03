Postituse järgi on Nicki tuurile lisatud kolm uut kuupäeva. Nii peaks ta üles astuma 22. juulil Kaunases, 23. juulil Tallinnas ja 25. juulil Stockholmis. Veel loeb plakati pealt välja, et kontserti korraldab Live Nation. Kusjuures, Tallinn on plakatile kirjutatud valesti – kirja on pandud hoopis „Tallin“.