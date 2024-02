FOTOD | „Düün: teine osa“ Eesti esilinastust väisasid mitmed tuntud näod

Auhinnatud filmitegija Denis Villeneuve jätkab saagat filmis „Düün: teine osa“. Tegu on Frank Herberti romaani „Düün“ järgmise peatükiga, mille ekraniseeringus astub üles palju rahvusvaheliselt hinnatud näitlejaid. Warner Bros. Picturesi ja Legendary Picturesi film on kaua oodatud järg 2021. aastal kuue Oscariga pärjatud filmile „Düün“. Filmis astuvad üles esimese filmi tähed ja ka uued osatäitjad. Nende seas on Oscarile kandideerinud Timothée Chalamet („Wonka“, „Kutsu mind oma nimega“), Zendaya („Ämblikmees: pole koduteed“, „Eufooria“), Rebecca Ferguson („Võimatu missioon 7“), Oscarile kandideerinud Josh Brolin („Tasujad: lõppmäng“, „Milk“) ja paljud teised. „Düün: teine osa“ filmiti Budapestis, Abu Dhabis, Jordaanias ja Itaalias.