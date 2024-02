Armuelu kinolinale? Jan Uuspõllu eneseotsingud, seal hulgas romanss Brigita Antoniga andis tõuke uue filmi sünniks

Jan Uuspõld (50) on viimati üles astunud apteeker Melchiori filmisarjas ja ka baarimehe rollis mängufilmis „Kiik, kirves ja igavese armastuse puu“. Vabakutselise näitlejana on ta olnud sõiduvees nii oma meelelahutusliku stand-up etendusega „Kuidas huumor meid elus edasi kannab?“, aga ka Eesti Draamateatri lavastuses „12 vihast meest“. Jan teeb veel rolli järgmisel nädalal esilinastuvas Marko Raadi mängufilmis „Biwa järve 8 nägu“.

Ettevalmistamisel on ka praeguseks juba kultusfilmi staatusesse tõusnud „Jan Uuspõld läheb Tartusse“ järjefilm. Aastal 2007 esilinastunud stsenaristide-režissööride tandemi Rain Tolk-Andres Maimiku must komöödia Jan Uuspõllust oli sedavõrd menukas, et seda käis peale esilinastust esimese kuu jooksul kinodes vaatamas üle 63 000 kinokülastaja. Vaatajate arv kinos linastumise aastal oli 73 336, televisioonis esilinastusele järgneval aastal 116 000.