Nublu vastab Varro Vooglaiu teravale kriitikale: ainuke teema, mida tol õhtul ei puudutatud, oli poliitika

„Siin on pilt, mis räägib jäämäe väga väikese veepealse osana meie poliitilise süsteemi reaalsuse kohta päris palju,“ lausus Vooglaid jagatud foto all, viidates sellele, et tegelikult saavad erinevate erakondade poliitikud omavahel väga hästi läbi. „Kogu võimude lahususe põhimõte on Eestis paljuski üks suur illusioon – nagu ka demokraatia, paralamentarismi, õigusriigi ja riikliku iseseisvuse põhimõtted. Selle vahel, kuidas asju avalikkusele esitletakse ja kuidas need päriselt on, laiutab hiiglaslik kuristik.“