Naiste sprindis rahvusrekordit parandanud Õilme Võrol on teinegi amet: inimesed, kes minu juurde tulevad, enamasti isegi ei tea, et ma sportlane olen

Jumestaja ametit on Õilme pidanud umbes üheksa aastat, sportlane peab seda heaks vahelduseks. „Ma olen nii õnnelik, et mul on kaks asja elus - jumestaja töö tihti nendel perioodidel, kui on vigastus-paus,“ kirjeldas ta. „See väga palju aitas mind mingitest olukordadest välja.“

„Tihti need inimesed, kes minu juurde tulevad, enamasti isegi ei tea, et ma sportlane olen - ja mulle meeldib,“ lausus Õilme. „Võib-olla nüüd, eelmisest aastast, natukene rohkem, aga pigem mitte ja minu arust on see tore. See on väga tore. Ma saan olla seal jumestaja ja mitte midagi muud,“ oli ta õnnelik, et kaks maailma omavahel eriti ei kattu.

Õilme paljastas ka, et koju Võrumaale ei jõua ta karjääri tõttu nii tihti, kui tahaks, ent kuus korra ikka. „Mul on suur pere - kõik elavad Võru erinevates kohtades ja kuus korra või paar käin seal ja alati on mega-mega tore seal olla,“ kirjeldas ta. Eriti meeldib Õilmele lapsepõlvest tuttav Võru spordihall, mida külastades talle vanad ajad meenuvad. „See on selline nostalgiline kogemus.“

1.-3. märtsini toimuvad Glasgows Suurbritannias kergejõustiku sisemaailmameistrivõistlused, kus ka Õilme Võro osaleb.