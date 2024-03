Pane vaim valmis! Juba esmaspäeval algab Beach Grindi piletite ametlik müük

Tänavuse Beach Grindi piletite eelmüük oli festivali fännide seas ääretult populaarne ja piletid kadusid müügis nagu soojad saiad. Ka suve kuumima festivalile korraldajad olid piletite eelmüügi edukusest üllatunud. „Beach Grind’i eelmüük üllatas korralikult! Eelnev aasta külastas festivali rekordarv inimesi ning ka see aasta on juba ainuüksi algus ületanud meie ootused. Beach Grind on suurepäraselt rahva poolt vastu võetud,“ sõnas Beach Grindi üks korraldaja Kaarel Sein.