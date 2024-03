Lõpp absurdsetele teooriatele. Kensingtoni palee võttis sõna printsess Kate’i tervise teemal

Printsess Catherine’i kohta levinud spekulatsioonid said eriti suure hoo sisse selle nädala alguses. Kui muidu täitis tema abikaasa prints William oma kuninglikke kohustusi regulaarselt, siis ootamatult jäi ta „isiklikel põhjustel“ oma ristiisa mälestusteenistusel osaleda. Kohe väljastas Kensingtoni palee teate, kus kinnitati, et Kate’iga on kõik korras, kuid tegemist oli vägagi monotoonse pressiteatega, kust mingit uut infot ei selgunud.

Pärast seda hakkasid sotsiaalmeedias levima pöörased, hullumeelsed ja koomilised teooriad Kate’i kohta. Kuningliku perekonna vastu suurt huvi tundvad netikasutajad asusid spekuleerima, miks pole Kate’i pikalt avalikkuse ees nähtud. Fännide teooriad puudutasid nii seda, et tegelikult on printsess koomas või talle on tehtud iluoperatsioon, millest on vaja pikalt taastuda.

Humoorikamad spekulatsioonid Kate’i nn kadumise kohta käsitlevad näiteks seda, et printsess lasi endale lõigata tuka, mis talle ei sobi ja mis nüüd väljakasvatamist vajab. Lisaks spekuleeritakse naljaga pooleks, et ehk annetas Kate operatsiooni ajal ühe oma neeru kuningas Charlesile, et tulevikus endale kuninganna positsioon kindlustada.

Neljapäeva õhtul tegi printsessi tiim teadaande Kate’i tervise kohta. „Kensingtoni palee tegi jaanuaris selgeks printsessi taastumise ajakava ja avaldab vaid olulisi värskendusi selle kohta. See kehtib jätkuvalt,“ sõnas Walesi printsessi esindaja napisõnaliselt väljaandele Page Six. Samuti kinnitati, et Kate’il läheb hästi.