Õhtu täis ausat enesekriitikat ja reflektsiooni: Franz Malmsten tuleb lavale oma esimese stand-up materjaliga

Franz ise ütleb, et on juba saanud hoiatusi selle kohta, et stand-upi tegemine on raske. „Täitsa võimalik, et lavakunsti üks raskemaid vorme. Samas jällegi tunnen, et see keerukus pigem tiivustab, kui hirmutab mind. Me tahame tuua muutust ka publiku jaoks laiemalt. Seetõttu oleme kaasanud DJ boipepperoni, kes mängib juba tund aega enne etendust muusikat. See on nagu narkoos enne operatsiooni, jube mõnusa tunde tekitab. Aga see ei uinuta, vaid äratab sinus ülesse kõige ürgsema teatrilõvi, et lavale saaks tulla 24-aastane ajukirurg Franz,“ ütleb ta kerge naeruga.