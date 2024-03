KLÕPS | Äsja emaks saanud Helen Adamson: seda on võimalik vaid kogeda

Avaldasime 19. oktoobril, et lauljannal on ees suured elumuutused: üheskoos ettevõtjast elukaaslase Rene Lõhmusega ootab ta esimest last. „Olen päris osavalt oma lapseootust varjanud. (Naerab.) Me ei tea veel oma beebi sugu, seda teab ainult üks minu sõbranna. Otsustasime, et tahame oma perekonnad kokku võtta ja teha ühe toreda istumise, kus saame ka ise lapse soo teada. See on ausalt öeldes isegi päris äge, et me ei tea. Mul pole olnud mingit kiusatust ka oma digilukku piiluda. Kõige olulisem oli, et laps on terve ja temaga on kõik korras. Sugu on kuidagi nii teisejärguline selle juures,“ rääkis siis Helen Kroonikale.