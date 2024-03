Kaupo Karelson 50 | „Luua midagi, mida varem ei ole olnud – see käivitab mind.“ Hinnatud teleprodutsent tähistab suurt juubelit revüüteatri avamisega

Revüüteatri „Kordumatu“ esietenduseni Alexela kontserdisaalis on jäänud veidi üle nädala. Sellega tähistab Kaupo Karelson oma 50. sünnipäeva. Ükskõik, kuidas tema žesti suhtuda, Kaupo on ainus teleprodutsent Eestis, kelle saadetes on kahe aastakümne jooksul sündinud staarid, kes hoiavad üleval kodumaist meelelahutust.