Karl-Erik Taukar ei kavatse juubelit tähistada: kümnekuuse lapsega on pohmakas piin

Taukar aga õigel päeval suuremat pidu ei oota, kuna tal on väike poeg kodus, kellele ta vastutustundlik lapsevanem olema peab. „Kui sul on kümnekuune laps, siis igasugune pohmakapäev on täielik piin. Vanasti mõtlesin „Ah, küll ära kannatab!“, aga kui sa pead terve päeva ikkagi olema vastutustundlik vanem, siis sa ei saa mõelda ainult enda peale, et ma tellin endale pitsat ja vaatan Netflixi. Minu pidutsemisrütmid on täiesti muutunud ja see on tegelikult hea asi!“

Mullu aprillikuus isaks saanud muusik ja peagi algava „Eesti otsib superstaari“ saatejuht Karl-Erik Taukar tunnistab, et tänaseks on tema elu täiesti teistsugune, ent õnneks oskas ta seda isegi ette näha. „Mul on väga-väga tubli naine ja ise olen ka proovinud tubli olla. Meie poiss on ka tubli,“ ütles muusik.

„Ma aimasin, et elu läheb veelgi teistsugusemaks, nagu 180 kraadi. Seesmine tunne muutub, aga kõik need hirmujutud, et enam ei saa magada ja nüüd sa unusta oma elu, hobid ning sõbrad ära – see ei ole meie väikse pere puhul nii läinud. Mul on väga-väga tubli naine ja ise olen ka proovinud tubli olla. Meie poiss on ka tubli,“ rääkis Karl-Erik Taukar Raadio Star FM hommikuprogrammis isarolli sisseelamisest.

„Meie noormees on otsustanud vähemalt praeguses etapis väga hästi magada,“ kiitis Taukar toona.