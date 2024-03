Tugev käepigistus Terminaatoriga! Jüri Ratasele jättis Arnold Schwarzeneggeriga kohtumine kustumatu mulje

„Minu generatsiooni jaoks on Schwarzenegger suur staar ja filmikangelane. Mäletan, et Arnold rääkis suurlinnade olulisusest keskkonna muutuste mõjutajana ja sellest, et peame noortele edasi andma puhta looduse,“ räägib Jüri. „Arnold rõhutas, et kui riigijuhid teda kuulda ei võta, siis: I’ll be back! See mõjus. Saalitäis rahvast tegi talle suure aplausi.“