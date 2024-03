Mis toimub suletud uste taga? Justin Bieberi abikaasa isa palus fännidel nende eest palvetada

Hailey Bieberi isa Stephen Baldwin tekitas paari fännide seas muret, kui ta jagas 28. veebruaril sotsiaalmeedias krüptilist postitust, milles palus palvetada oma tütre ja abikaasa Justin Bieberi eest, vahendab The Mirror.

„Kristlased, palun, kui mõtlete Justinile ja Haileyle, leidke hetk ja palvetage nende eest, et nad saaksid tarkust, kaitset ning et nad läheneksid Issandale,“ kirjutas mees nüüdseks story’st kustunud video juurde, kus Justin Bieber laulis kristlikku lugu „I Will Sing of Your Love Forever“.

„Mulle meeldib harva postitada teatud inimestest, kes rambivalguses on, sest saame seetõttu negatiivseid kommentaare,“ jätkas Stephen, kes selgitas, et Hailey ja Justin palvetavad sageli üheskoos nende perega. „On erilisi väljakutseid, millega suure avalikkuse tähelepanu all olevad inimesed rinda pistavad ja vaenlane ei taha, et nad läheneksid Jeesusele. Sõltumata materiaalsetest asjadest või tunnustustest seisavad nad sageli silmitsi vaimse sõjaga, mis on intensiivne ja püüab hävitada nende usku, abielu ja elu üldiselt. Tänan teid,“ lõpetas ta oma krüptilise postituse.

Fännides tekitas säärane üleskutse segadust ning erinevatel platvormidel hakati arutlema, mis võis olla postituse põhjuseks, kes on see „vaenlane“ täpsemalt on ning kas kuulsa paariga on ikka kõik korras.