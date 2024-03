KUULA | Kodumaine ansambel Wateva andis Don Diablo plaadifirma alt välja värske tantsuhiti

Krisi sõnul võttis tuntud plaadifirma duoga ise kolm-neli kuud tagasi ühendust ja uuris neilt, kas neil oleks mõnda valmistehtud lugu jagada, et see avaldada.

„Don Diablo on pikalt meie laule oma raadiosaates mänginud, aga plaadifirma osakonnaga ei ole me eriti koostööd teinud,“ mõtiskles Kris. „Saatsime neile ainult ühe loo, mida juhtub harva, sest meil oli tunne, et see on täpselt see, mis võiks neile sobida.“