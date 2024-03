Kõrvaklapid kõrva! Playboy modell paljastas Leonardo DiCaprio veidrad eelistused magamistoas

Kuigi Hieke ja Leonardo vahetasid teineteisega väidetavalt suudluse, siis koju ta mehega minna ei soovinud. „Leo on liiga imelik ja liiga vana,“ arvas näitsik, lisades, et tal on paar sõbrannat, kes on Leonardoga öö veetnud ning nemad on jaganud, et mehel on veidrad eelistused magamistoas. „Üks sõber ütles, et hoidis seksi ajal kõrvaklappe kõrvas, kuna ei tahtnud teda häälitsemas kuulda. Ja teine ütles, et pani talle isegi padja pähe,“ kirjeldas Hieke.