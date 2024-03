Moeikoon Iris Apfel suri 102-aastaselt

Iris Apfeli lahkumisest teatati tema ametlikul Instagrami kontol. Apfel suri oma kodus Palm Beachis, Floridas, ütles tema pressiesindaja Stu Loeser ajalehele The New York Times.

Mullu aasta 29. augustil sai Apfel 102-aastaseks. Apfel tõusis laiemale areenile 2005. aastal. New Yorgis asuva Metropolitani muuseumi sügisene näitus tühistati toona ootamatult, mistõttu võttis kunstimuuseumi kuraator Harold Koda Apfeliga ühendust. Levisid jutud, et Apfelil on üks Ühendriikide suurimaid ehtekollektsioone. „See avas Pandora laeka,“ meenutas moeikoon.