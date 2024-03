Järjekordne staar loobus „Maskis laulja“ osalemisest: joon saunas kümme õlut ja võin joriseda, aga ma ei ole laulja

„Mind taheti ka maskiga laulma, aga ma ütlesin, et ma ei oska laulda – hea küll, joon saunas kümme õlut ja võin joriseda, aga ma ei ole laulja,“ räägib Erki Nool Õhtulehele antud intervjuus.

„Mõnele inimesele on antud rohkem, kui on antud teisele. Kõige suurem andekus ongi see, kui suudad enda ande tööga välja tuua. Seda peaksimegi me hindama,“ arvab Nool.

Soovib elada ja esineda maskita

Hanson avaldas jaanuarikuu lõpus oma Facebooki kontol, et loobus suursaatest „Maskis laulja“ osalemisest. „Minult küsiti, kas oleksin huvitatud tulema meelelahutuslikku telesaatesse, kus peaksin esinema maskis. Mina vastasin: „Ei, tänan, eelistan laulda maskita“. Õigupoolest on see igas mõttes mu eesmärk, nii lauldes kui laulmist õpetades. Elada ja esineda maskita! Puhas muusika, ilma paanilise sõuta,“ kirjutas Hanson.

„Aitäh, et on olnud kunagi teles ka sellist võimalust, kus ei öeldud kui pikk peaks laul olema, või et see ei tohiks olla nukker või liiga jazzikas!“ ütles ta lõpetuseks.

Maailmakuulsal formaadil „The Masked Singer“ põhinev „Maskis laulja“ jõudis esmakordselt vaatajate ette 2020. aasta kevadel ja selle võitis Jäär ehk Stefan; sama aasta sügisel võitis teise hooaja Polaarhunt ehk Mikk Saar ning 2022. aasta kevadel oli võitjaks Sinine Ahv ehk Franz Malmsten.