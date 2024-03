„KAS TUNNED MIND?“ | „Ära ütle mulle seda!“ Superstaar Ant on läbi elu kokku puutunud ühe tüütu hüüdnimega

Kroonika saate „Kas tunned mind?“ uues osas oli külas „Eesti otsib superstaari“ üheksanda hooaja võitja Ant Nurhan. Kui linna peal reaktsioone kogusime, tundis rahvas Anti ikkagi eeskätt superstaarisaate võitjana. Ta tituleeriti ka teleprodutsent Kaupo Karelsoni saate võitjaks. Ja leidus ka inimesi, kellel polnud õrna aimugi, kellega on tegu. „No kes on Ant Nurhan? Mina ka ei tea! Väga lahe, et mul on veel inimeste südametesse jõuda. Aga jah – Kaupo Karelsoni saate võitja!“ kommenteeris Ant naerdes seda, kuidas rahvas reageeris.