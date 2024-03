„Tantsud tähtedega“ kostüümide autor Riina Laanetu sai Milano moenädalal maineka auhinna

„See on suur au! Auhind näitas, et meie disain on kõrgelt hinnatud, täitsime niši ja trofeega kaasnes kutse Dubai World Fashion Festival Awards moelaval aprilli lõpus juba uut kollektsiooni esitleda,“ rõõmustab disainer Riina Laanetu, kes on eestlastele tuntud ka kui saate „Tantsud tähtedega“ andekas kostüümide looja. Ta on üks väheseid, kes loob Eestis ka võistlusspordi riideid.