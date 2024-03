„Beyonce ei teeks kunagi nii!“ Rihanna andis üle pika aja kontserdi, mis tekitas fännides suurt pettumust

Rihanna esines Indias Anant Ambani ja Radhika Merchanti pulmaeelsel sündmusel. Ananti isa Mukesh Ambani netoväärtus on 114 miljardit dollarit, mis teeb temast ühe India rikkaima inimese. Perekond maksis Rihannale miljoneid, et ta lühikese etteaste pulmaeelsel peol teeks. Tegemist oli Rihanna esimene suurema live-esinemisega pärast 2023. aasta Super Bowli ning tema esimese pikema kontserdiga viimase kaheksa aasta jooksul, kus ta muusikast eemaldunud on.

„Sa lendad Indiasse, et mõne miljoni dollari eest esineda, kuid sul on tegelikult ükskõik,“ postitas üks Rihanna fännidest TikTokki video, kus Rihanna oma etteaste ajal pealtnäha hooletult tantsis. „Ma proovin teda Beyonce’iga mitte võrrelda, aga Beyonce ei teeks kunagi nii!“ kommenteeris teine.

Mõni fänn juhtis ka sellele tähelepanu, et staar tantsis „laisalt“ samu tantsusamme nagu eelmise aasta Super Bowlil. Teised pakkusid, et ehk on Rihanna taas lapseootel, et ta täie energiaga esineda ei soovinud.