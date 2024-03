Bianca Censori isa tahab Kanye Westi oma tütre alasti riietamise eest tõsiselt ette võtta: see ei ole armastus

Kõmuline räppar Kanye West (46) ja tema abikaasa Bianca Censori (29) rõivavalikud on viimastel kuudel korduvalt meedia tähelepanu äratanud, kuna naine on pea alasti avalikkuses ringi liikunud. Nüüd on noore naise isal aga mõõt täis saanud oma tütre pidevast alastusest ja ta soovib tõsisemalt vestelda räppari, kes Biancat riietab.